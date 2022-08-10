Беременная женщина скончалась в Атырау в областной больнице

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Беременная женщина скончалась в Атырау в областной больнице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, что в больнице скончалась женщина, находившаяся на 17 неделе беременности, стало известно из социальных сетей. В Facebook на странице общественного активиста Нурлана Жунасова о смерти жены рассказал муж умершей.

«Моя жена попала в больницу. Через день ее выписали. По приезде домой состояние жены ухудшилось, началось сильное кровотечение. После госпитализации у моей жены случился выкидыш и она скончалась», - рассказал мужчина.

В пресс-службе департамента здравоохранения области факт смерти беременной женщины подтвердили. Пообещав предоставить комментарий после завершения расследования департаментом полиции.

У умершей женщины остались двое малолетних детей.





Фото: sites.wp.odu.edu