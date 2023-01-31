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    Белый дом приостановил выдачу лицензий компаниям из США на экспорт продукции для Huawei

    31 Января 2023, 09:52

    ЛОНДОН. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Администрация президента США Джо Байдена приостановила выдачу американским компаниям лицензий на экспорт продукции для китайской корпорации Huawei. Об этом в понедельник вечером сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    По их сведениям, подобный шаг приближает власти США к введению полного запрета на продажу американских технологий для Huawei. Издание отметило, что администрация Байдена пошла на такую меру на фоне попыток активизировать совместные с союзниками усилия с целью замедлить технологическое развитие КНР, в том числе в области искусственного интеллекта и гиперзвукового оружия.

    Последние несколько лет Huawei находится под жестким давлением со стороны США, которые ввели в отношении китайской компании санкции. Минторг США с 17 мая 2019 года внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности компании закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах. Впоследствии это ведомство выдало, а затем несколько раз продлевало генеральную лицензию, которая возобновила право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании.

    Фото: AP Photo/ Ng Han Guan

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    США Китай Мировые новости Технологии
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