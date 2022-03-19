«Белые плащи: борьба с невидимым»: ВОЗ и ЕС презентовали комикс для детей по профилактике COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Страновой офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Представительство Европейского Союза (ЕС) в Казахстане в Год ребенка в Казахстане презентовали комикс для детей школьного возраста под названием «Белые плащи: борьба с невидимым». Мероприятие состоялось в Международной школе города Нур-Султана, передает МИА «Казинформ».

«Белые плащи: борьба с невидимым» – детский комикс с рекомендациями ВОЗ по мерам профилактики во время COVID-19, выполненный в увлекательной и понятной для юной аудитории форме талантливыми казахстанскими художниками. Герои этой истории сражаются с невидимым злом и помогают детям больше узнать о мерах защиты во время COVID-19.

Всего будет распространено около 4000 экземпляров комикса на казахском и русском языках. Инициатива охватывает более 150 школ-участниц национального проекта Школы, способствующие укреплению здоровья (ШСУЗ), в 15 регионах Казахстана.

Комикс разработан командой ВОЗ Казахстан при софинансировании Европейского Союза. Планируется, что история будет переведена и на другие языки: армянский, кыргызский и туркменский.

«Для ВОЗ это уникальный проект. Мы как международная организация в области здравоохранения предоставляем техническую экспертизу и рекомендации, и для нас это интересный и полезный опыт работы в новом формате. Надеемся, что комикс станет простым и удобным пособием, с помощью которого мы можем донести до детей и их родителей основные меры профилактики», - сказала представитель ВОЗ в Казахстане д-р Кэролайн Кларинваль.

«Для Европейского Союза было важно поддержать этот проект, особенно в Год детей, отмечаемый в Казахстане. Для подрастающего поколения необходимо иметь доступ к научно обоснованной информации, и отрадно то, что нам удалось передать ее в такой увлекательной форме. Мы верим, что наш совместный проект с ВОЗ поможет сохранить здоровье и даже спасти жизни в будущем», - Кестутис Янкаускас, Посол Европейского Союза в Казахстане.

«Мы приветствуем данную инициативу в Казахстане, так как именно в детском возрасте закладываются здоровые привычки наших детей. К примеру, правильная гигиена рук, частое проветривание помещения и прочее – это профилактика не только COVID-19, но и других вирусных инфекционных заболеваний», - говорит д-р Жанар Калмакова, и.о. председателя правления РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» МЗ РК.

Скачать комикс можно здесь.

Стоит отметить, что в Казахстане в последние недели значительно снизилось число новых случаев COVID-19. Многие ограничения постепенно снимаются. Однако важно продолжать соблюдать меры профилактики, пока мы не сможем полностью контролировать ситуацию. Эту же мысль пытаются донести герои комикса – бесстрашный отряд «Белых плащей».



