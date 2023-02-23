Белорусские поисковики нашли медальон фронтовика Гулимбека Рахимжонова из Казахстана

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Поисковики разыскивают родственников без вести пропавшего красноармейца Гулимбека Рахимжонова, останки которого были захоронены в братской могиле на территории Беларуси, где покоятся погибшие в боях за город Острог в первую неделю войны в июне 1941 года, передает МИА «Казинформ».

В Павлодарский поисковый исследовательский отряд «Майдан жолы» обратились белорусские поисковики за содействием в поисках родственников погибшего в годы Великой Отечественной войны уроженца Талды-Курганской области.

При работе с архивными делами, внимание небольшого белорусского коллектива поисковиков привлекло донесение Острожского РВК Ровенской области от 13 апреля 1953 года. Это всего лишь одно донесение из числа великого множества таких же донесений, размещенных в ОБД-Мемориал (обобщенный электронный банк данных). В нем Острожский райвоенком сообщал о перезахороненных в братскую могилу останках бойцов и командиров Красной Армии, погибших в боях за город Острог в первую неделю войны в июне 1941 года. В этом же донесении райвоенком перечислил и фамилии 10 бойцов Красной Армии, кого удалось установить по прочитанным вкладышам найденных на останках воинских медальонов. А в двух последних абзацах этого донесения райвоенком доложил, что вкладыши двух медальонов прочитать на месте не удалось, а на трех вкладышах они не смогли разобрать написанное и, соответственно, не определили ни фамилий найденных бойцов, ни их адресно-биографические данные. К этому донесению были приложены эти самые пять вкладышей медальонов, по которым требовались дополнительные исследования экспертов. В ОБД никаких результатов таких исследований не нашлось, и было принято решение «покрутить» непрочитанные вкладыши и попробовать установить записи на них. В ходе коллективного «мозгового штурма» удалось прочитать два вкладыша частично и один полностью.

Белорусским поисковикам удалось воспроизвести запись на медальоне и установить, что он принадлежал красноармейцу Рахимжонову Гулимбеку, 1919 года рождения, уроженцу Андреевского района Алма-Атинской области, который был призван из сельсовет Жиланды.

«В ОБД-Мемориал есть запрос на розыск призванного на службу в РККА в сентябре 1939 года и пропавшего без вести в годы войны Рахимжанова Шулембека, 1919 г.р., уроженца Талды-Курганской области, Андреевского района, д. Джеланды, который до настоящего времени числится пропавшим без вести. Полагаем, что в 1953 году у г. Острог и были найдены останки разыскиваемого Рахимжанова Шулембека», - сообщили поисковики из Беларуси.

«В связи с вышеизложенным, обращаемся за помощью найти в Казахстане родных Рахимжанова Шулембека с целью уточнить у них его довоенное место службы и, что им известно о его судьбе», - написали в адрес поискового отряда «Майдан жолы» коллеги из Беларуси.

Родственники фронтовика могут обратиться в поисковый отряд «Майдан жолы» в Павлодаре по телефону: 8-777-461-73-78, написать на электронную почту: alex.shitov@mail.ru.





Фото: предоставлено Александром Шитовым



