Беларусь заинтересовалась опытом Казахстана по проведению выборов депутатов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия Казахстана встретилась с группой международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Итогами встречи поделился координатор группы, заместитель председателя постоянной комиссии по безопасности палаты представителей национального собрания Беларуси Александр Маркевич, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас знаковый момент – идет активная модернизация политической системы Республики Казахстан. Очень много сделано на этом пути, сейчас выборы проходят в нижнюю палату Парламента уже по новым условиям, по новым правилам. Мы увидели, что большая работа проведена для того, чтобы политические партии активно включились в избирательный процесс. Формирование палаты Парламента проходит по смешанной системе. Когда нам довели цифры, сколько кандидатов зарегистрировано по мажоритарным округам, мы были впечатлены тем количеством кандидатов, которые прошли регистрацию. Мы видим, что и людям, и кандидатам интересно участвовать в политической жизни Казахстана», - сказал Александр Маркевич во время брифинга в Астане.

Координатор группы международных наблюдателей отметил, что опыт Казахстана будет проанализирован и использован для проведения предстоящего единого дня голосования в Беларуси, где будут избираться депутаты нижней палаты парламента и местных советов.

Миссия ОДКБ представлена всеми государствами, которые входят в организацию. Это Армения, Беларусь, Россия, Таджикистан, Кыргызстан.

Ранее сообщалось, что внеочередные выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.



