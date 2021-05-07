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    Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19

    7 Мая 2021, 18:14

    МИНСК. КАЗИНФОРМ - БЕЛТА - Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19. Об этом заявил сегодня Президент страны Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

    Глава государства напомнил: когда он заявлял о намерении Беларуси произвести свою вакцину, то были слышны голоса критиков, что это очень сложно или даже невозможно. «В пробирке мы вчера получили свою вакцину - белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», - рассказал белорусский лидер.

    «Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой», - отметил Александр Лукашенко.

    Президент обратил внимание на отсутствие гарантии, что нынешние вакцины будут в будущем помогать от новых мутаций вируса. «У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится», - сказал Александр Лукашенко.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Беларусь Коронавирус в мире Вакцинация
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