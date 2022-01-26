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    Беларусь планирует выпустить собственную вакцину от COVID-19 до конца года

    26 Января 2022, 15:50

    МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - НАН Беларуси планирует до конца года передать вакцину от COVID-19 для использования. Об этом сообщил председатель Президиума НАН Беларуси академик Владимир Гусаков на пресс-конференции, посвященной Дню белорусской науки и 100-летию белорусской академической науки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

    «С первых дней фиксации пандемии коронавируса Академия наук активно включилась в решение этой проблемы. Мы создали межведомственный совет по профилактике и выработке мер именно в НАН, укомплектовали несколько лабораторий своим оборудованием и сегодня можем уже смело заявлять, что у нас в сотрудничестве с Минздравом создан прототип вакцины, который проходит продолжительные доклинические испытания. Затем в этом году будут клинические испытания, и к концу года мы полагаем, что мы передадим свою вакцину для использования», - рассказал Владимир Гусаков.

    Председатель Президиума НАН также сообщил, что параллельно в академии ведутся работы и над другими вакцинами, создается первый в стране центр вирусологии в Академии наук.

    «Мы производим новейшие препараты на базе своего синтеза и смогли освоить препараты, которые поставлялись по импорту, в том числе и для лечения коронавирусной инфекции, то есть противовирусные препараты, которые стоили очень дорого и были недоступны для наших потребителей, сейчас они на порядок дешевле и доступны всем», - добавил академик.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Здравоохранение Беларусь Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
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