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    Беларусь планирует нарастить туристические связи со странами ШОС в 2023 году

    29 Декабря 2022, 10:19

    МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Беларусь планирует нарастить туристические связи со странами ШОС в 2023 году. Об этом во время пресс-конференции рассказал председатель Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

    Говоря о планах Республиканского союза туристической индустрии на 2023 год, его председатель подчеркнул, что сейчас делается ставка на дальнейшее развитие работы с третьими странами.

    «Так, мы рассчитываем на контакты со странами ШОС, в том числе с Индией и Китаем. Помимо этого, целевым рынком для нас выступает и Узбекистан. Критерии туриста из Ташкента сейчас возросли, стали популярны туры выходного дня. Это значит, что Минск со своей туристической инфраструктурой способен конкурировать с другими странами упомянутого союза и донести свой продукт до потребителя», - заявил Филипп Гулый.

    Кроме того, он отметил правильность принятия решения по продлению безвизового режима с Латвией, Литвой и Польшей.

    «Для нас это радостная новость, так как наши связи с туристическим бизнесом этих стран поддерживаются и потоки туристов аккумулируются. Надеемся, что в будущем мы получим прирост по туристам в том числе и из этих стран», - заключил Филипп Гулый.


    Фото: www.belta.by
    ШОС Туризм Беларусь
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