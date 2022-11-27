Бельгия сенсационно проиграла Марокко на чемпионате мира в Катаре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Еще один фаворит проиграл свой матч на ЧМ-2022 – сборная Бельгии уступила соперникам из Марокко со счетом 0:2, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый по-настоящему опасный момент возник у ворот Марокко на пятой минуте матча, когда Торган Азар вывел один на один с вратарем Миши Батшуайи, но тот не сумел переиграть кипера. Несколько угловых последовало после этой атаки, но отбились марокканцы. По обоим флангам атаковали «красные дьяволы», буквально обложив соперника подачами с угловых и штрафных.

Хлестко бил Де Брейне, но мяч от защитника улетел на очередной угловой, а с корнера Онана головой пробил очень неточно. Марокканцам же пока было немного сложно организовывать полноценные атаки, привыкли они играть в контратакующий футбол, когда у соперника открываются свободные зоны. Но бельгийцы пока играли внимательно. Зиешу удалось нанести дальний удар, но выше полетел мяч. Все опаснее становились выпады команды из Северной Африки, Хакими врывался справа в штрафную, и пробил чуть-чуть выше перекладины. В ответной атаке выбегал Де Брейне на ударную позицию, бил по воротам, но заработал лишь очередной угловой, уже шестой в этом матче. Он же чуть позже опасно закручивал со штрафного, мяч опустился над перекладиной. В ответной атаке Хаким Зиеш показал, как надо бить со штрафных: поданный им мяч не задел никого и нырнул в ворота. Однако, из-за офсайда у партнеров гол бы отменен.

Почуявшие «запах крови» марокканцы с первых минут второго тайма бросились в атаку с первых минут, активно прессингуя защитников и вратаря. У бельгийцев же при построении атак все отчетливее проступало отсутствие мысли и скорости, их наступления были слишком статичными, а прессинг совсем неактивным.

В такой ситуации взял инициативу на себя Эден Азар, эффектно обыгравший «опекуна», и плотно ударил по воротам, но прямо по позиции Мохамеди, отразившего удар на угловой. Постарались отодвинуть от своих ворот игру «красные дьяволы», но не так просто это было сделать при такой разнице в скорости между бельгийскими защитниками и нападающими Марокко. Гол назревал и все-таки случился, причем точно так же марокканцы забили, как и в первом тайме: вновь «зевнул» крученную подачу Тибо Куртуа и мяч залетел в ворота, только теперь по правилам. Отличился Сабири. А в уже добавленное арбитром время марокканцы поймали бельгийцев на контратаке: Зиеш прострелил, Абухляль удачно подставил ногу.

2:0 – заслуженная победа африканцев.

Фото: sports.kz



