Бельгия принимает первый в своей истории план по ограничению потребления алкоголя

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В среду под председательством федерального министра Бельгии Франка Ванденбрука правительство страны утвердило отдельный план действий на 2023–2025 годы, направленный на снижение потребления населением алкоголя, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Министры здравоохранения Бельгии одобрили межфедеральный план по борьбе с алкоголем, включающий 75 мер по борьбе с чрезмерным и вредным потреблением спиртных напитков.

Как сказал министр Франк Ванденбрук, с помощью этого плана региональные правительства Бельгии обязуются совместно работать в борьбе со злоупотреблением алкоголем. Это первый межфедеральный план, нацеленный на сокращение потребления алкоголя жителями страны.

«Только взаимодействуя вместе, мы реально сможем решить проблему вредного употребления алкоголя. Я рад, что план получил одобрение со стороны всех моих коллег из разных правительств», — сказал Франк Ванденбрук.

Министерство здравоохранения Бельгии также отмечает, что консенсус является важным шагом вперед, поскольку потребление алкоголя влияет на систему здравоохранение, а также на правосудие, финансы, гостиничный бизнес, молодежь, полицию и другие сектора.

Новый план направлен на повышение осведомленности об опасностях чрезмерного употребления алкоголя (например, рак), более точное выявление чрезмерного употребления алкоголя, содействие быстрому направлению к соответствующему врачу, усиление профилактики и укрепление здоровья, улучшение доступа к медицинской помощи, сокращение дорожно-транспортных происшествий, вызванных употреблением алкоголя, и принятие других конкретных мер.

Принимаемые правительством Бельгии меры основаны на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Высшего совета здравоохранения.

Планируется ввести строгие правила рекламы алкоголя для несовершеннолетних, чтобы ограничить их подверженность потреблению алкоголя, предотвратить их доступ к маркетинговым сообщениям производителей алкоголя. Власти намерены принять законы, запрещающую рекламу алкоголя, например, на радио и телевидении до и после программ для несовершеннолетних.

Кроме того, федеральное правительство также хочет разработать правила, ограничивающие рекламу спиртных напитков в Интернете, в социальных сетях, предназначенных для несовершеннолетних.

Бельгия введет запрет на продажу алкоголя в магазинах вдоль автомагистралей с 22:00 до 07:00 утра. Алкогольные напитки также будут запрещены к продаже в торговых автоматах.



