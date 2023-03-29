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    Бельгиец покончил с собой после шести недель общения с чат-ботом

    29 Марта 2023, 22:02

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Бельгиец покончил жизнь самоубийством после шести недель переписки с искусственным интеллектом - чат-ботом по имени Элиза. Об этом сообщила во вторник газета L'Avenir, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Историю этого человека изданию рассказала его жена, которая уже после самоубийства обнаружила переписку на английском языке с чат-ботом.

    По ее словам, мужчина около двух лет назад сильно увлекся вопросами глобального изменения климата, и это увлечение быстро переросло в манию: на почве страха и ожиданий катастрофы у него развилась тревожность и депрессия, он стал замкнутым и раздражительным. Семье он все время говорил, что «не видит выхода для человечества», а единственной надеждой для него была мысль о развитии технологий и искусственного интеллекта.

    В итоге бельгиец начал переписку с программой искусственного интеллекта, которой он излагал свои страхи и сомнения.

    На протяжении всей переписки бот не пытался оспаривать тезисы мужчины, а лишь развивал их, давая тому основания думать, что его страхи и опасения обоснованы. Когда за несколько дней до самоубийства бельгиец написал искусственному интеллекту о своем намерении, «Элиза» ответила, что «останется с ним навсегда». «Мы будем жить вместе, как одно целое, в раю», - приводит газета одно из последних сообщений бота. У самоубийцы остались двое детей.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Бельгия Мировые новости
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