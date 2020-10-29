Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Bek Air обязали вернуть пассажирам почти 34 млн тенге

    29 Октября 2020, 13:37

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Турксибский районный суд Алматы удовлетворил иск Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (КЗПП) к авиакомпании АО «Bek Air» по возврату стоимости билетов на отмененные рейсы в полном объеме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    КЗПП представлял интересы 535 человек, сумма иска составила 33,8 млн тенге.

    Днем ранее прокурор поддержал исковые требования КЗПП к авиакомпании «Bek Air»: признать право потребителей услуг АО «Bek Air» на возмещение полной стоимости ранее приобретенных билетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителя; понудить ответчика возместить полную стоимость ранее приобретенных билетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителя; взыскать с АО «Bek Air» суммы уплаченных за авиабилеты в пользу потребителей.

    Напомним, что это третий иск КЗПП к авиакомпании. Ранее, 15 и 26 октября 2020 года апелляционная судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда оставила без удовлетворения апелляционные жалобы АО «Bek Air», а решения суда первой инстанции без изменений.

    Таким образом, решения суда по первому и второму искам КЗПП к «Bek Air» вступили в силу. Далее осуществление возврата денежных средств будет производиться в соответствии с Законом «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (далее - Закон), согласно которому исполнение судебных решений судебными исполнителями должно быть закончено не более чем в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства, за исключением исполнительных документов о периодических взысканиях, а также кроме случаев, когда законодательными актами установлены иные сроки исполнения (статья 39 Закона).

    В связи с ежедневным поступлением жалоб от клиентов авиакомпании «Bek Air», КЗПП намерен подать в суд четвертый иск.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Транспорт Судебный процесс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области
    За взятку осудили инспектора рыбной охраны и рыбаков в Акмолинской области
    Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы
    На что жалуются казахстанцы в Конституционном суде
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта