Bek Air обязали вернуть пассажирам почти 34 млн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Турксибский районный суд Алматы удовлетворил иск Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (КЗПП) к авиакомпании АО «Bek Air» по возврату стоимости билетов на отмененные рейсы в полном объеме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

КЗПП представлял интересы 535 человек, сумма иска составила 33,8 млн тенге.

Днем ранее прокурор поддержал исковые требования КЗПП к авиакомпании «Bek Air»: признать право потребителей услуг АО «Bek Air» на возмещение полной стоимости ранее приобретенных билетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителя; понудить ответчика возместить полную стоимость ранее приобретенных билетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителя; взыскать с АО «Bek Air» суммы уплаченных за авиабилеты в пользу потребителей.

Напомним, что это третий иск КЗПП к авиакомпании. Ранее, 15 и 26 октября 2020 года апелляционная судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда оставила без удовлетворения апелляционные жалобы АО «Bek Air», а решения суда первой инстанции без изменений.

Таким образом, решения суда по первому и второму искам КЗПП к «Bek Air» вступили в силу. Далее осуществление возврата денежных средств будет производиться в соответствии с Законом «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (далее - Закон), согласно которому исполнение судебных решений судебными исполнителями должно быть закончено не более чем в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства, за исключением исполнительных документов о периодических взысканиях, а также кроме случаев, когда законодательными актами установлены иные сроки исполнения (статья 39 Закона).

В связи с ежедневным поступлением жалоб от клиентов авиакомпании «Bek Air», КЗПП намерен подать в суд четвертый иск.