Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Беговой сезон открыли в Астане

    5 Апреля 2023, 22:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Беговой сезон в Астане открыт городским забегом на 5 км ASTANA RUN, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    На старт вышли более 350 любителей бега в возрастных категориях от 16 до 60 лет и старше.

    Перед стартом бегуны провели коллективную разминку, подбадривая друг друга и желая удачи.

    «Я живу в столице, участвую в ASTANA RUN. Настроение прекрасное, заряженное, бодрое. Хочу пожелать всем жителям столицы, кто участвует в забеге, лёгких стартов, позитивного настроения и удачи», – пожелала перед стартом астанчанка Алия Нургалиева.

    Все спортсмены, прошедшие дистанцию, получили медаль финишера.

    «В день соревнования погода порадовала атлетов. В забеге приняли участие около 350 спортсменов-любителей. Угощения в стартовом пакете, природная вода, горячий чай и вкусности на финише, а самое главное, спортивная борьба и официальный результат - всё это было на первом в сезоне столичном забеге. Благодарим всех участников, городские службы, медицинских работников, волонтеров, партнеров. Без вашей помощи наш праздник бега не был бы таким ярким и запоминающимся»,- сказал президент городской федерации триатлона Евгений Больгерт.

    Победители и призеры определялись по лучшему результату отдельно среди мужчин и женщин во всех возрастных категориях. Их наградили медалями, дипломами и денежными сертификатами.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Спорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Бек Нурмаганбет нокаутировал венесуэльца на вечере бокса в США
    Александр Бублик узнал первого соперника на турнире в Барселоне
    Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
    Мейирим Нурсултанов сообщил о новой цели после защиты титула WBO International
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 Запрос в отношении ArсelorMittal направил в органы Люксембурга Казахстан
    Новости партнеров