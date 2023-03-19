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    Байконурцы принимают активное участие в выборах

    19 Марта 2023, 15:08

    БАЙКОНУР. КАИНФОРМ – Большую часть жителей города Байконура составляют граждане Республики Казахстан, которые вместе со всеми соотечественниками принимают участие в сегодняшнем важном политическом событии года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    При содействии администрации Байконура на территории города для обеспечения избирательного процесса было создано 11 участков, зарегистрировано 21 198 избирателей, сообщили в аппарате специального представителя Президента РК на комплексе «Байконур».

    По одномандатному территориальному избирательному округу №4 по выборам депутатов Кызылординского областного маслихата, расположенного в городе Байконуре, зарегистрированы 3 кандидата.

    Помещения для голосования полностью оснащены согласно установленным требованиям. Для работающих вахтовым методом на космодроме «Байконур» казахстанцев, а также для тех, кто находится на стационарном лечении, организовано выездное голосование.

    На избирательных участках созданы условия для волеизъявления граждан с ограниченными возможностями, для оказания социальных услуг по перевозке инвалидов задействовано 3 оборудованных автотранспортных средства.

    По данным Центризбиркома на 14 часов, более половины всех избирателей Кызылординской области. сделали свой выбор. Среди них и байконурцы, жители города с особым статусом.

    Участие в выборной кампании принимают прибывшие в город Байконур наблюдатели от политических партий, аккредитованных общественных объединений и доверенные лица кандидатов.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Кызылординская область Байконур Выборы Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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