Байконурцы принимают активное участие в выборах

БАЙКОНУР. КАИНФОРМ – Большую часть жителей города Байконура составляют граждане Республики Казахстан, которые вместе со всеми соотечественниками принимают участие в сегодняшнем важном политическом событии года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

При содействии администрации Байконура на территории города для обеспечения избирательного процесса было создано 11 участков, зарегистрировано 21 198 избирателей, сообщили в аппарате специального представителя Президента РК на комплексе «Байконур».

По одномандатному территориальному избирательному округу №4 по выборам депутатов Кызылординского областного маслихата, расположенного в городе Байконуре, зарегистрированы 3 кандидата.

Помещения для голосования полностью оснащены согласно установленным требованиям. Для работающих вахтовым методом на космодроме «Байконур» казахстанцев, а также для тех, кто находится на стационарном лечении, организовано выездное голосование.

На избирательных участках созданы условия для волеизъявления граждан с ограниченными возможностями, для оказания социальных услуг по перевозке инвалидов задействовано 3 оборудованных автотранспортных средства.

По данным Центризбиркома на 14 часов, более половины всех избирателей Кызылординской области. сделали свой выбор. Среди них и байконурцы, жители города с особым статусом.

Участие в выборной кампании принимают прибывшие в город Байконур наблюдатели от политических партий, аккредитованных общественных объединений и доверенные лица кандидатов.