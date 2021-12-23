Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Освоение космоса

    Байконур завершит 2021 год запуском новой группировки спутников One Web

    23 Декабря 2021, 02:44

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур завершается подготовка к запуску ракеты космического назначения (РКН) «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и группировкой спутников OneWeb, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проведена общая сборка ракеты космического назначения, которая установлена на транспортно-установочный агрегат перед вывозом на стартовый комплекс. 23 декабря комиссия примет решение о готовности к вывозу ракеты на стартовый комплекс «Восток» (№ 31 площадка космодрома Байконур), сообщила пресс-служба Роскосмоса.

    Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36-ю космическими аппаратами OneWeb запланирован на 27 декабря 2021 года в 19 часов 10 минут времени Нур-Султана.

    Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в Интернет в любой точке Земли.

    Предстоящим запуском космодром Байконур завершит пусковую программу 2021 года.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
    Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
    68 свалок в Атырауской области выявили из космоса
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане