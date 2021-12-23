Байконур завершит 2021 год запуском новой группировки спутников One Web

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур завершается подготовка к запуску ракеты космического назначения (РКН) «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и группировкой спутников OneWeb, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проведена общая сборка ракеты космического назначения, которая установлена на транспортно-установочный агрегат перед вывозом на стартовый комплекс. 23 декабря комиссия примет решение о готовности к вывозу ракеты на стартовый комплекс «Восток» (№ 31 площадка космодрома Байконур), сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36-ю космическими аппаратами OneWeb запланирован на 27 декабря 2021 года в 19 часов 10 минут времени Нур-Султана.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в Интернет в любой точке Земли.

Предстоящим запуском космодром Байконур завершит пусковую программу 2021 года.