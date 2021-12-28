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    Байконур успешно завершил пусковую программу 2021 года

    28 Декабря 2021, 14:10

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Состоявшийся 27 декабря 2021 года запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb завершил программу пусков с космодрома Байконур в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отделение всех девяти групп космических аппаратов OneWeb от разгонного блока «Фрегат» прошло в соответствии с циклограммой, спутники выведены на заданные орбиты ы и приняты заказчиком на управление, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    Согласно статистике, всего на сегодняшний день Роскосмос выполнил 25 пусков, 14 из которых с космодрома Байконур. Все пуски успешные, причем абсолютное большинство пусков (12) – это ракеты-носители «Союз-2», и два пуска произведено ракетой «Протон М».

    Историческими стали космические запуски по программе Международной космической станции - старт пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18) в апреле 2021 года, в канун 60-летия полета в космос первого человека Земли, а также в октябре 2021 года, когда на пилотируемом корабле «Союз МС-19» на МКС отправилась первая в мире киноэкспедиция (проект «Вызов»). А в декабре с Байконура стартовал «Союз МС-20» с космическими туристами из Японии.

    Всего в течение 2021 года с космодрома Байконур на орбиту было отправлено три грузовых корабля «Прогресс».

    Большое и важное значение для будущего российской пилотируемой космонавтики имели запуск в июле 2021 года модуля «Наука» для дооснащения МКС, а также пуск узлового модуля «Причал» на МКС в ноябре 2021 года.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Кызылординская область Освоение космоса Байконур Космос Итоги 2021 года
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