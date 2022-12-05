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    Байконур досрочно завершил пусковой год

    5 Декабря 2022, 14:50

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На днях на космодром Байконур была доставлена ракета-носитель «Протон-М» для предстоящей пусковой кампании передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Однако, как стало известно, в декабре 2022 года пусков ракет-носителей с космодрома Байконур не будет, запланированные ранее запуски перенесены на следующий, 2023 год.

    Ранее сообщалось о том, что до конца 2022 года запланировано три пуска с Байконура: два старта ракеты «Союз - 2» с российскими и иностранными спутниками и один пуск ракеты «Протон-М».

    Предыдущий пуск с Байконура состоялся 26 октября 2022 года, когда к МКС отправился транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-21». Как оказалось, этот старт завершает пусковую программу Байконура в 2022 году.

    Предварительные итоги пусковой компании Роскосмоса с космодрома Байконур в 2022 году таковы: всего в течение уходящего года было осуществлено семь пусков. Это шесть стартов ракеты-носителя «Союз» по программе Международной космической станции, программе коммерческих запусков и один запуск тяжелой ракеты-носителя «Протон-М».

    В данное время на космодроме Байконур продолжается подготовка к запускам 2023 года. Согласно плану запусков, в первом квартале 2023 года состоятся два старта: в феврале к МКС будет запущен транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-22», а в марте - пилотируемый корабль «Союза МС-23».

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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