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    Байден и спикер палаты представителей достигли договоренности по потолку госдолга США

    28 Мая 2023, 08:09

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Белый дом в лице Джо Байдена и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти в принципе договорились поднять потолок госдолга Америки и предотвратить дефолт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Подробности сделки пока не разглашаются.

    Министерство финансов США ранее предупредило, что без сделки у страны закончатся деньги для оплаты своих счетов 5 июня.

    «Основываясь на самых последних доступных данных, мы теперь оцениваем, что у казначейства будет недостаточно ресурсов для выполнения обязательств правительства, если Конгресс не повысит или не приостановит потолок госдолга до 5 июня», — написала Йеллен в своем письме к Конгрессу.

    Сообщается, что сделка была заключена вскоре после того, как президент Джо Байден и Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей от республиканцев, обсудили этот вопрос по телефону. Два политика ранее заявили, что уверены, что сделка будет достигнута.

    «После нескольких недель переговоров мы пришли к принципиальному соглашению. У нас еще много работы, но я считаю, что это соглашение в принципе достойно американского народа», — сказал Маккарти в кратком заявлении для журналистов.

    Любая достигнутая сторонами сделка должна быть принята Конгрессом США.

    Если сделка в конечном итоге пройдет через Конгресс и будет подписана президентом Байденом до так называемой даты X - 5 июня, Белому дому и республиканцам Палаты представителей удастся избежать беспрецедентного экономического кризиса. Дефолт правительства США, которого никогда не было, может спровоцировать глобальную рецессию и потерю миллионов рабочих мест.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Экономика США Мировые новости
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