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    Батырхан Акек назначен руководителем управления финансов Жамбылской области

    5 Июня 2023, 21:09

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Новый руководитель управления финансов акимата Жамбылской области назначен в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Распоряжением акима Жамбылской области руководителем управления финансов акимата Жамбылской области назначен Акек Батырхан Базарбаевич.

    47-летний Батырхан Акек - уроженец Меркенского района Жамбылской области. В 1998 году окончил Казахский национальный технический университет по специальности «организация производства (менеджер)».

    Трудовую деятельность начал в 1998 году ведущим специалистом отдела финансов Меркенского района.

    В разные годы работал главным специалистом управления финансов акимата Жамбылской области, возглавлял отдел областного управления финансов.

    С октября 2011 года по сегодняшний день занимал должность заместителя руководителя управления финансов акимата Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Назначения
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