Батырбек Байбосынов назначен заместителем начальника Службы госохраны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Байбосынов Батырбек Бердыбаевич назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Байбосынов Батырбек Бердыбаевич, 06.01.1978г., родился в г. Каскелен Алматинской области.

Образование: Военный институт КНБ РК (2000), Университет «Туран-Астана» (2009).

Трудовой стаж: к омандир взвода, заместитель командира роты в Пограничной службе КНБ РК (05.2000-11.2002); з анимал различные должности в Службе государственной охраны Республики Казахстан (11.2002-08.2020); в ременно исполняющий обязанности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - Начальник Службы безопасности Первого Президента РК - Елбасы (28.08.2020-14.12.2020); з аместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - Начальник службы безопасности Первого президента Республики Казахстан (с 14.12.2020).



