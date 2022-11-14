Басни Ахмета Байтурсынулы нарисовала в комиксах школьница из Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе школьница создала комиксы с баснями Ахмета Байтурсынулы, чтобы таким образом заинтересовать современную молодежь творчеством поэта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Назарбаев Интеллектуальные школы».

Нуршат Жубаныш, ученица 10 класса NIS в Актобе предложила прочитать басни Ахмета Байтурсынулы через комиксы. Этот проект десятиклассницы занял ІІ место в сетевом конкурсе научных проектов по общеобразовательным предметам.

Необычный проект школьницы курировали два учителя казахского языка и литературы Марзия Танжарикова и Рабига Тоганакова.

В работе Нуршат Жубаныш через комическую интерпретацию рассматривается своеобразие стихотворных примеров, вошедших в сборник «Сорок басен» казахского поэта, переводчика, общественного деятеля Ахмета Байтурсынулы. Нуршат считает, что одним из способов заинтересовать молодежь 21 века чтением являются комиксы.

«Основное внимание уделяется анализу сюжетных отличий басен через интерпретацию. При этом, мы рассмотрели законы жанра басен, приемы передачи мысли. Подчеркивается, что образцовые произведения Ахмета Байтурсынулы во все времена удовлетворяют потребности казахского общества, что поднимаемые в них вопросы всегда актуальны, а также что они адаптированы к казахскому обществу», - говорит Нуршат.

Комиксы были созданы в электронном и печатном виде, печатный вариант комикса будет храниться в школьной библиотеке. Всем желающие могут получить электронную версию комикса.



