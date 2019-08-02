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    Башар Джафари высоко оценил итоги 13-раунда Астанинского процесса

    2 Августа 2019, 18:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Итоговое заявление 13-раунда Астанинского процесса наиболее объективно отражает сегодняшнюю ситуацию в Сирии. Об этом заявил глава делегации правительства Сирии Башар Джафари, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Оглашенное итоговое заявление, по нашему мнению, является самым лучшим с точки зрения политического содержания. Оно наиболее объективно и близко отражает сегодняшнюю ситуацию в Сирии. Правительственная делегация была рада вернуться в столицу Казахстана в 13-раз», - сказал глава делегации правительства Сирии Башар Джафари в ходе пресс-конференции по итогам Астанинского процесса в Нур-Султане.

    Он также выразил благодарность Казахстану за оказанное гостеприимство и предоставление площадки.

    Напомним, в Нур-Султане состоялся очередной 13-раунд Международной встречи высокого уровня по Сирии.

    В ходе встречи стало известно, что следующий раунд переговоров состоится в октябре текущего года в столице Казахстана.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Сирия
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