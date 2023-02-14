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    «Барыс» является претендентом на выход в плей-офф – официальное заявление Бориса Иванищева

    14 Февраля 2023, 19:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент «Барыса» Борис Иванищев ответил на открытое письмо болельщиков, которые возмущены действиями руководства астанинского клуба и недовольны удручающими результатами команды в нынешнем сезоне КХЛ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Shaiba.kz.

    «Обращение болельщиков обусловлено рядом поражений команды «Барыс» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Хоккей — это спорт, и здесь бывают как победы, так и поражения, предугадать точный результат невозможно. Стоит отметить, что результаты зависят от множества факторов, в том числе от состава команды-соперника, календаря матчей, травм игроков и так далее. В текущем сезоне «Барыс» является одним из претендентов на выход в плей-офф Восточной конференции.

    Авторы письма указывают только на негативные результаты и не учитывают, что по ходу чемпионата наша команда одержала ряд громких побед над топовыми соперниками. Да, в январе последовала серия из четырех подряд поражений, однако подобный спад связан с довольно тяжелым выездом на Дальний Восток, где «Барыс» провел четыре матча за пять дней. Учитывая долгий перелет и разницу часовых поясов, этот спад был неминуем.

    Стоит отметить, что далее команда выдала серию из шести матчей с набранными баллами, а в последнем туре «Барыс» на выезде одержал яркую победу над действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА», - говорится в ответе президента «Барыса» Бориса Иванищева от 10 февраля.

    «Барыс» с 59 баллами находится на последней позиции в таблице Восточной конференции КХЛ.

    15 февраля команда Андрея Скабелки встретится в Астане с минским «Динамо».

    Фото: shaiba.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Хоккей Барыс КХЛ
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