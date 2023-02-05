«Барыс» в Москве проведет выездной матч КХЛ с «ЦСКА»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 5 февраля в Москве состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором ЦСКА примет «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча ЦСКА — «Барыс» начнется в 20:30 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

На данный момент «Барыс» имеет в активе 57 очков после 61 сыгранного матча; у ЦСКА — 80 очков после 58 игр. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» в гостях потерпел поражение от московского «Динамо» (2:3), а ЦСКА дома победил уфимский «Салават Юлаев» (4:2).

Из шести последних матчей КХЛ «Барыс» смог выиграть лишь один.

Ранее сообщалось, что ХК «Барыс» проиграл третий подряд матч и закрепился на дне конференции КХЛ.