Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    «Барыс» узнал свое место в борьбе за плей-офф КХЛ после матча конкурента

    28 Января 2023, 05:30

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Хабаровский «Амур» провел матч Континентальной хоккейной лиги на выезде с московским ЦСКА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Уже на второй минуте встречи Ярослав Лихачев из «Амура» открыл счет. На 44-й секунде второй 20-минутки Антон Слепышев отыграл этот гол. На 16-й минуте заключительного периода Сергей Плотников и Михаил Григоренко вырвали победу для московской команды — 3:1.

    После этой игры хабаровский клуб остался на десятой строчке с 56 очками и 55 матчами. Астанинский «Барыс» располагается на девятом месте, имея в активе также 56 баллов, но имеет на три проведенных встречи больше, чем у «Амура».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Хоккей Барыс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова выиграла Гран-при в Португалии
    «Барыс» победил челябинский «Трактор» и поднялся в зону плей-офф
    Казахстанские боксеры заняли второе место на ЧА-2023 до 22 лет
    Тимофей Скатов пробился в ¼ финала «Челленджера» в Чили
    Популярное
    1 Скончалась сенатор Гульмира Каримова
    2 Бибисара Асаубаева победила знаменитого гроссмейстера Сергея Карякина
    3 Екатерина Шульман стала профессором КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева
    4 Жумабай Карагаев назначен первым заместителем акима Мангистауской области
    5 Принц Гарри рассказал о визите на Шымбулак в своих мемуарах
    Новости партнеров