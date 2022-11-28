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    «Барыс» уступил «Автомобилисту» в матче КХЛ

    28 Ноября 2022, 22:38

    ЕКАТЕРИНБУРГ. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с екатеринбургским «Автомобилистом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Перед стартом поединка «Барыс» находился на десятой строчке Восточной конференции лиги, а «Автомобилист» лидировал.

    Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Гудачек) — Грант-Ножье, Луис-Вей-Шайхмедденов; Бекетаев-Гайтамиров, Савицкий-Сагадеев-Михайлис; Шалапов-Грэм, Асетов-Шестаков-Петухов; Мищенко-Григорьев, Кайыржан-Гурков-Рахманов.

    Гостям удалось забросить уже на 55-й секунде усилиями Никиты Михайлиса, а Егор Петухов довольно быстро закрепил успех, что заставило хозяев сменить вратаря, после чего они сократили разрыв, однако Энтони Луис его вернул.

    Во второй части игры россияне снова вернули интригу, а заключительная помогла им сравнять счет и перевести действо в овертайм, где сильнее оказались россияне — 4:3.

    30 ноября «Барыс» в гостях встретится с челябинским «Трактором».

    «Автомобилист» (Екатеринбург, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 4:3 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 1:0)

    Шайбы:

    0:1 — 00:55 Михайлис. В равенстве

    0:2 — 05:08 Петухов (Шалапов, Грэм). В равенстве

    1:2 — 12:37 Эберт. В равенстве

    1:3 — 12:51 Луис (Вей, Шайхмедденов). В равенстве

    2:3 — 28:07 Неучев (Да Коста). В равенстве

    3:3 — 53:47 Куликов (Хрипунов, Белоусов). В равенстве

    4:3 — 60:36 Эберт (Да Коста). В равенстве

    Вратари: Галкин 00:00-05:08, Бобков 05:08-60:00 — Бояркин

    Штраф: 6:10 (4:2, 0:4, 2:4, 0:0).
    Хоккей Барыс
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