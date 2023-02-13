«Барыс» устроил голевую перестрелку с лидером чемпионата КХЛ, но в итоге проиграл

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома сыграл с санкт-петербургским СКА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб был на последнем месте Восточной конференции, а российский занимал первую во всем чемпионате.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Грант-Бекетаев, Савицкий-Вей-Михайлис; Ножье-Мищенко, Рахманов-Шестаков-Петухов; Грэм-Шалапов, Бракко-Борисевич-Луис; Шайхмедденов-Кайыржан, Шевченко-Сагадеев-Асетов.

«Барыс» пропустил три безответные шайбы за первый период матча КХЛ

Первый период полностью остался за гостями, в воротах Юлиуса Гудачека побывали три безответные шайбы, после чего на лед вышел Никита Бояркин. На старте второй части игры Алекс Грант сократил разрыв, но соперник довольно быстро его вернул. Заключительная двадцатиминутка помогла гостям довести все до победы — 6:4.

15 февраля «Барыс» встретится в Астане с минским «Динамо».

«Барыс» (Астана, Казахстан) — СКА (Санкт-Петербург, Россия) 4:6 (0:3, 1:1, 3:2).

Шайбы:

0:1 — 03:23 Ожиганов (Бардаков). В равенстве.

0:2 — 15:37 Гребенщиков (Педан, Воробьёв). В равенстве.

0:3 — 18:03 Кетов (Воробьёв, Камалов). В равенстве.

1:3 — 21:06 Грант (Луис). В большинстве.

1:4 — 29:03 Фальковский (Глотов, Жафяров). В равенстве.

2:4 — 41:02 Михайлис (Рахманов, Ножье). В равенстве.

2:5 — 43:15 Жафяров (Яшкин, Бардаков). В равенстве.

3:5 — 46:57 Бракко (Рахманов, Шалапов). В равенстве.

4:5 — 53:38 Савицкий (Бракко, Бекетаев). В равенстве.

4:6 — 58:35 Глотов (Кетов). В равенстве, в пустые ворота.

Вратари: Гудачек 00:00–18:03, Бояркин 18:03–20:00 — Николаев.

Штраф: 4:10 (0:2, 0:4, 4:4).





Фото: hcbarys.kz