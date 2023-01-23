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    «Барыс» проводит мачт КХЛ с «Металлургом» в Магнитогорске

    23 Января 2023, 20:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Встреча «Барыса» с «Металлургом» проходит в Магнитогорске 23-го января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Состав «Барыса» на матч Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом»:

    Гудачек (Бояркин);

    Грант — Шалапов, Шевченко — Шестаков — Петухов;

    Ножье — Мищенко, Рахманов — Сагадеев — Михайлис;

    Грэм — Бекетаев, Луис — Борисевич — Бракко;

    Данияр — Нургалиев, Кайыржан — Гурков — Асетов.

    На данный момент казахстанский клуб занимает девятую строчку в Восточной конференции КХЛ с 52 очками, а «Металлург» идет на третьей позиции с 66 баллами.


    Фото: hcbarys.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Хоккей Барыс КХЛ
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