АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Встреча «Барыса» с «Металлургом» проходит в Магнитогорске 23-го января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Состав «Барыса» на матч Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом»:
Гудачек (Бояркин);
Грант — Шалапов, Шевченко — Шестаков — Петухов;
Ножье — Мищенко, Рахманов — Сагадеев — Михайлис;
Грэм — Бекетаев, Луис — Борисевич — Бракко;
Данияр — Нургалиев, Кайыржан — Гурков — Асетов.
На данный момент казахстанский клуб занимает девятую строчку в Восточной конференции КХЛ с 52 очками, а «Металлург» идет на третьей позиции с 66 баллами.
Фото: hcbarys.kz