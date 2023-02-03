«Барыс» проведет гостевой матч КХЛ с московским «Динамо»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – «Барыс» продолжает выездную серию КХЛ матчем с «Динамо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Коллективы уже встречались в Астане менее недели назад, тогда победа осталась за командой из Москвы (2:1 ОТ).

В прошлом туре подопечные Алексея Кудашова завершали свою выездную серию в Челябинске, где «динамовцы» уступили «Трактору» 1:2. Свой снайперский счёт пополнил Александр Скоренов. Константин Волков отразил 18 бросков в створ. Наставник москвичей на пресс-конференции заметил, что его команда владела преимуществом, но никакой остроты у чужих ворот не было.

В 58 матчах «Динамо» заработало 75 очков. Лучшим бомбардиром коллектива по-прежнему является Джордан Уил (11+23). В списке травмированных числятся форварды Якоб Лилья и Алексей Потапов, а также защитник Сергей Бойков.

«Барыс» в среду в Казани уступил «Ак Барсу» (1:2). Автором единственной шайбы в составе казахстанцев стал Антон Сагадеев. Кирилл Савицкий отметил свое возвращение в строй результативной передачей. Адиль Бекетаев (3+15) догнал Джесси Грэма по количеству набранных в сезоне очков. Юлиус Гудачек отразил 24 броска в створ. Андрей Скабелка сообщил, что все разочарованы результатом встречи, однако команда находится в хорошем эмоциональном состоянии и готова к гонке за выход в плей-офф.

За восемь матчей до завершения регулярного чемпионата астанчане имеют в своем активе 57 очков. Помимо Линдена Вея и Дмитрия Гуркова, находящихся в лазарете, команде в ближайших поединках не поможет Юрий Сергиенко, получивший повреждение в матче с «Ак Барсом».

Начало встречи на льду «ВТБ Арены» в 22:30 по столичному времени.

Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Qazsport».



