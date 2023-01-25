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    «Барыс» проведет домашний матч КХЛ против «Северстали»

    25 Января 2023, 11:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – «Барыс» открывает очередную домашнюю серию КХЛ встречей с «Северсталью» – оба коллектива ведут борьбу за выход в плей-офф своих конференций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Череповчане в прошлом туре дома переиграли минское «Динамо» (2:1) и прервали свою серию поражений. Авторами заброшенных шайб стали Адам Лишка и Максим Колмыков. Вратарь Дмитрий Шугаев отразил 34 броска в створ. Андрей Разин заметил, что игра была от ножа, а его подопечные, которые немного уступали соперникам в габаритах, не проиграли в силовой составляющей.

    В 54 матчах «Северсталь» заработала 54 балла. Лучшим бомбардиром команды является защитник Робин Пресс (10+28). За день до игры с «Барысом» в списке травмированных числились Даниил Пыленков и Михаил Тихонов.

    Астанчане неплохо провели своё уральское турне, набрав пять баллов из шести возможных. В понедельник «Барыс» в Магнитогорске в овертайме уступил «Металлургу» (1:2). 12-й гол в сезоне забил Джереми Бракко, передачей отметился Юлиус Гудачек, который отразил 25 бросков. Для вратаря это результативное действие стало уже десятым в карьере. Антон Сагадеев, забросивший шесть шайб в последних пяти матчах, прервал свою голевую серию. Андрей Скабелка остался доволен выездом, а также отметил, что команда в последнее время стала неплохо действовать в обороне.

    В активе «Барыса» 53 балла после 56 встреч. В лазарете помимо Кирилла Савицкого находится самый результативный игрок команды Линден Вей (16+20).

    В первом противостоянии «Северстали» и «Барыса» в текущем регулярном чемпионате победу одержали череповчане (5:2).

    Начало встречи на льду «Барыс Арены» в 19:30 по столичному времени.

    Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Qazsport».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Спорт Хоккей Барыс КХЛ
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