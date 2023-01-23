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    «Барыс» проиграл «Металлургу» в овертайме

    23 Января 2023, 22:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с магнитогорским «Металлургом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Перед стартом поединка казахстанский клуб был на девятой строчке Восточной конференции, а российский занимал третью.

    Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Грант-Шалапов, Шевченко-Шестаков-Петухов; Ножье-Мищенко, Рахманов-Сагадеев-Михайлис; Грэм-Бекетаев, Луис-Борисевич-Бракко; Данияр-Нургалиев, Кайыржан-Гурков-Асетов.

    Первый период остался за гостями благодаря шайбе Джереми Бракко, а во втором хозяевам удалось отыграться. Все решала заключительная двадцатиминутка, где ничего не изменилось, игра перешла в овертайм, а там сильнее оказались россияне — 2:1.

    25 января «Барыс» дома примет череповецкую «Северсталь».

    «Металлург» (Магнитогорск, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

    Шайбы:

    0:1 — 07:20 Бракко (Бекетаев, Гудачек). В равенстве.

    1:1 — 20:25 Чибисов (Кошелев, Карри). В равенстве.

    Вратари: Кошечкин — Гудачек.

    Штраф: 4:6 (2:4, 2:2, 0:0, 0:0).

    Фото: пресс-службы ХК «Барыс»

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Хоккей Барыс КХЛ
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