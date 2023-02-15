«Барыс» проиграл дома важнейший матч за плей-офф КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги дома сыграл с минским «Динамо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб был на последнем месте Восточной конференции, а белорусский занимал восьмую на Востоке.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Грэм-Бекетаев, Шестаков-Вей-Петухов; Ножье-Мищенко, Рахманов-Сагадеев-Михайлис; Шалапов-Данияр, Савицкий-Борисевич-Бракко; Нургалиев-Кайыржан, Шевченко-Шайхмедденов-Асетов.

Первый период остался без заброшенных шайб, во втором в воротах хозяева побывали три, только после этого отметился Никита Михайлис. В заключительной двадцатиминутке Линден Вей сократил разрыв до минимума, но затем соперник его вернул и увеличил — 2:5. Казахстанцы почти окончательно лишились шансов на плей-офф турнира.

18 февраля «Барыс» на выезде встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар».





Фото: sports.kz