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    «Барыс» проиграл дома важнейший матч за плей-офф КХЛ

    15 Февраля 2023, 21:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги дома сыграл с минским «Динамо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Перед стартом поединка казахстанский клуб был на последнем месте Восточной конференции, а белорусский занимал восьмую на Востоке.

    Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Грэм-Бекетаев, Шестаков-Вей-Петухов; Ножье-Мищенко, Рахманов-Сагадеев-Михайлис; Шалапов-Данияр, Савицкий-Борисевич-Бракко; Нургалиев-Кайыржан, Шевченко-Шайхмедденов-Асетов.

    Первый период остался без заброшенных шайб, во втором в воротах хозяева побывали три, только после этого отметился Никита Михайлис. В заключительной двадцатиминутке Линден Вей сократил разрыв до минимума, но затем соперник его вернул и увеличил — 2:5. Казахстанцы почти окончательно лишились шансов на плей-офф турнира.

    18 февраля «Барыс» на выезде встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар».


    Фото: sports.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Хоккей Барыс
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