«Барыс» победил челябинский «Трактор» и поднялся в зону плей-офф

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги дома сыграл с челябинским «Трактором», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Грант-Шалапов, Шевченко-Шестаков-Петухов; Ножье-Мищенко, Рахманов-Сагадеев-Михайлис; Грэм-Бекетаев, Луис-Борисевич-Бракко; Кайыржан-Нургалиев, Асетов-Гурков-Шайхмедденов.

Первый период остался за хозяевами благодаря броскам Александра Борисевича и Никиты Михайлиса, на что соперник ответил только одним взятием ворот. На исходе второй части игры дубль оформил защитник астанчан Алекс Грант. В заключительной двадцатиминутке хозяевам удалось довести все до победы — 4:3.

Перед стартом поединка казахстанский клуб был на десятой строчке Восточной конференции, а российский позицией ниже.

С 56 очками «Барыс» поднимается в зону плей-офф - на восьмое место.

29 января «Барыс» дома встретится с московским «Динамо».



