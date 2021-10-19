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    «Барыс» открыл счет на 45 секунде матча КХЛ

    19 Октября 2021, 22:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанский «Барыс» завершает свою выездную серию в чемпионате КХЛ матчем с минском «Динамо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Игра началась для казахстанцев быстрым голом на 45-й секунде встречи, автором которого стал хоккеист астанчан Якоб Лилья. Ассисты же на свой счет записали Кирилл Савицкий и Якоб Берглунд.

    Шведский хоккеист клуба из Нур-Султана дважды за семь минут дважды отличился в гостевом матче. Вторую шайбу он забил на восьмой, реализовав большинство с пасов Никиты Михайлиса и Кертиса Волка.

    На данный момент на счету шведского хоккеиста шесть шайб и четыре паса в 19-ти играх.

    К концу первого периода счет в игре равный - два:два.

    Отметим, что ранее астанчане обыграли на выезде «Куньлунь Ред Стар» и питерский СКА, оба матча завершились в серии буллитов., после чего, набрав 18 очков, казахстанский клуб с небольшим отрывом от конкурентов расположился на седьмой строчке в таблице Восточной конференции КХЛ.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Беларусь Хоккей Барыс КХЛ
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