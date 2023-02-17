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    «Барыс» назвал состав на заключительный выезд сезона КХЛ

    17 Февраля 2023, 21:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – «Барыс» отправился в выездное турне по маршруту Мытищи – Омск – Новосибирск и объявил состав команды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Состав «Барыса»:

    Вратари: Джелал-ад-Дин Амирбеков, Никита Бояркин, Юлиус Гудачек.

    Защитники: Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Алекс Грант, Джесси Грэм, Самат Данияр, Иван Мищенко, Нельсон Ножье, Эмиль Нургалиев.

    Нападающие: Алихан Асетов, Александр Борисевич, Джереми Бракко, Линден Вей, Дмитрий Гурков, Динмухамед Кайыржан, Энтони Луис, Кирилл Максимов, Никита Михайлис, Егор Петухов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Ансар Шайхмедденов, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.

    Расписание матчей (начало по времени Астаны):

    18 февраля «Куньлунь Ред Стар» — «Барыс» в 20:00;

    20 февраля «Авангард» — «Барыс» в 19:30;

    22 февраля «Сибирь» — «Барыс» в 18:30.

    Фото: sports.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Хоккей Барыс КХЛ
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