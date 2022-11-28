«Барыс» на выезде проведет матч КХЛ против «Автомобилиста»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первым соперником «Барыса» в рамках двухматчевой выездной серии КХЛ будет «Автомобилист», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Коллектив из Екатеринбурга подходит к противостоянию с «Барысом» в ранге лидера Восточной конференции. Однако в прошлом туре подопечные Николая Заварухина на выезде в овертайме уступили «Салавату Юлаеву» и прервали свою внушительную победную серию. Авторами заброшенных в ворота уфимцев шайб стали Сергей Зборовский и Даниил Тарасов. Вратарь Игорь Бобков отразил 27 бросков в створ. Наставник «Автомобилиста» отметил, что успех сопернику принесли два подряд удаления его подопечных в концовке встречи.

В 34 матчах уральцы заработали 49 очков. Брукс Мэйсек (24+14) — лучший снайпер и бомбардир КХЛ в данный момент. Стефан Да Коста (12+25) — лучший ассистент Лиги. За день до игры с «Барысом» в списке травмированных числились нападающие Анатолий Голышев, Патрис Кормье и Алексей Макеев.

«Барыс» в пятницу дома уступил «Спартаку». Шайба Никиты Михайлиса, прервавшего свое голевое молчание, позволила астанчанам открыть счет, но дальше забивали только москвичи. Первый ассистентский балл в сезоне заработал Михаил Рахманов. Вратарь Юлиус Гудачек отразил 20 бросков в створ. Андрей Скабелка заметил, что после неплохого начала игру «Барыса» сломали удаления.

С 30 очками после 35 встреч казахстанцы располагаются на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Предстоящие выездные матчи пропустят защитник Юрий Сергиенко, а также нападающие Джереми Бракко и Майкл Шапю.

В сезонном противостоянии «Барыса» и «Автомобилиста» пока ничья. Команды одержали по домашней победе, причем оба поединка завершились с одинаковым счетом 2:0.

Начало встречи на льду КРК «Уралец» в 20:00 по столичному времени.

Прямая трансляция будет доступна на каналах «KHL» и «KHL Prime».





Фото: hcbarys.kz