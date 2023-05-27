Барельеф известного казахстанского нефтяника Сафи Утебаева открыли в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности состоялась торжественная церемония открытия барельефа видного казахского нефтяника, заслуженного деятеля науки и техники Казахстана Сафи Утебаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В мероприятии приняли участие посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП) Мустафа Бабанлы, заместитель гендиректора компании «Тенгизшевройл» Конилкош Суесинов, сын Сафи Утебаева – Максут Утебаев, преподаватели и студенты.

А. Байель подчеркнул, что Казахстан и Азербайджан связывают не только общность истории и культуры, но и схожесть структур экономики. Дипломат отметил, что основной задачей является использование природных богатств в целях развития наших стран.

Посол обратил внимание присутствующих на наличие доверительного диалога между главами двух государств. В результате достигнутых на высшем уровне договоренностей, в этом году казахстанская нефть впервые начала транспортироваться через нефтепровод «Баку-Тбилиси-Джейхан». В ближайшем будущем планируется наращивание объёмов экспортируемой из Казахстана нефти посредством данного маршрута.

Ректор АГУНП М. Бабанлы заявил о намерении развивать сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном в сфере высшего образования. В частности, университет активно развивает связи с Казахским национальным исследовательским техническим университетом имени К. Сатпаева. Ректор подчеркнул, что открытие барельефа стало еще одной вехой в развитии отношений между двумя странами.

М. Утебаев поблагодарил азербайджанскую сторону и всех организаторов за открытие барельефа и высокую оценку заслуг его отца.

Справочно: С. Утебаев родился 25 мая 1909 года в селе Карабау Атырауской области Казахстана. В 1931-1935 гг. учился в Бакинском нефтяном институте (ныне АГУНП). С. Утебаев считается одним из основателей нефтяной промышленности Казахстана. За свои труды награжден многочисленными государственными наградами и орденами. В его честь назван Атырауский нефтегазовый университет и Жылыойский нефтегазовый технологический колледж.