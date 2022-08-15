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    • Банкротство физических лиц: возможность начать жизнь без долгов – Комитет госдоходов

    15 Августа 2022 12:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комитет государственных доходов начал работу по разъяснению законопроекта о банкротстве физических лиц в областных центрах, в которых наблюдается наибольшая концентрация долговой нагрузки граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

    15 августа 2022 года в городе Усть-Каменогорске прошла конференция Комитета государственных доходов МФ РК, в рамках которой обсуждались вопросы законопроекта «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» (далее Законопроект).

    В мероприятии приняли участие около 200 человек, среди них: физические лица, финансовые и юридические консультанты, конкурсные управляющие и представители заинтересованных государственных органов и банков.

    В ходе встречи спикеры разъяснили основные положения Законопроекта, который на сегодняшний день находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента.

    Они также акцентировали внимание на процедурах, которые предлагается ввести: три вида с учетом международного опыта.

    Первая процедура: внесудебное банкротство. Граждане смогут применить при следующих условиях:

    - долг перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1 600 МРП);

    - отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум, включая иждивенцев (членов семьи) – 36 тыс. 018 тенге.

    При этом у должника не должно быть имущества и необходимо провести процедуру урегулирования с банком по долгам.

    Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами.

    Вторая процедура: судебное банкротство. Его смогут применить граждане по долгам свыше 4,9 млн тенге и по остальным видам долгов.

    В ходе данной процедуры, в случае наличия имущества должника оно подлежит реализации на торгах.

    Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью.

    Третья процедура, это процедура восстановления платежеспособности, предусматривающая возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до пяти лет), при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде. Для этого нужно согласие обеих сторон (должника и кредитора).

    Также представители Комитета рассказали о последствиях, которые возникают после банкротства:

    1) проектом предусмотрено ограничение на получение займов и кредитов в течение пяти лет;

    2) повторно применить банкротство граждане смогут только через семь лет;

    3) предусмотрено проведение мониторинга финансового состояния банкрота в течение трех лет после банкротства.

    Также проектом предусмотрено обязательное прохождение гражданами курсов повышения финансовой грамотности в течение года со дня признания их банкротом.

    В завершении, в формате живого общения лекторы ответили на все имеющиеся вопросы участников конференции. Предложения участников будут рассмотрены в рамках обсуждения законопроекта в Мажилисе.

    Кроме того, до конца текущей недели аналогичное мероприятие пройдет в городах: Караганде (16 августа), Алматы (17 августа), Талдыкоргане (18 августа), Туркестане (19 августа).
    #Банки #Права человека #Мажилис #Минфин РК #Общество
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