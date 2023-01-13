Банкротство физических лиц: будет ли изыматься имущество детей-сирот

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ходе встречи с населением у вице-министра финансов Ержана Биржанова спросили, есть ли особенные требования для определенных категорий граждан. Спикер ответил, что социальная сторона рассмотрена и защищена отдельными нормами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если сирота объявил себя банкротом и у него есть имущество, предоставленное ему государством, то подлежит ли квартира или его дом изъятию?» - спросил журналист у вице-министра.

«Что касается жилища, если человек получил квартиру через банк и его единственное жилье является предметом залога, то это имущество подлежит обращению в рамках судебного процесса. Но это будет решаться через судебные органы, через финансового управляющего. Если это жилище получено через местные исполнительные органы, как сиротам, это имущество не является предметом залога, оно не подлежит изъятию. Социальная сторона рассмотрена и защищена такими нормами», - прокомментировал Ержан Биржанов.



