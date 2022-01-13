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    Банкоматы в Шымкенте начали заполнять наличностью

    13 Января 2022, 16:20

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Под сопровождением вооруженной охраны полиции заполняются наличностью банкоматы в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент полиции города.

    В соответствии с Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева до 19 января 2022 года на территории города, как и по всей республике, был введен режим «чрезвычайного положения».

    В этой связи, при заполнении банкоматов банков второго уровня «Халык», «Нурбанк», «Альфа-банк», «Kaspi», «Jusan» и акционерного общества «Казпочта», расположенных на территории города Шымкент, безопасность инкассаторов и их служебного автотранспорта обеспечивается полицейскими.

    В данной работе задействованы 30 специальных автоэкипажей Полка патрульной полиции Департамента полиции города Шымкент. На указанных автоэкипажах двое вооруженных автоматами сотрудников полиции сопровождают инкассаторов с 08: 00 утра до 17: 00 вечера.

    Кроме того, сотрудники автоэкипажей Полка патрульной полиции Управления местной полицейской службы работают по вызовам, поступившим из Центра оперативного управления.

    Напомним, 12 января 2022г. Президент отменил чрезвычайное положение в ряде регионов. Режим чрезвычайного положения отменяется в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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