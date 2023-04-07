Банк не находится под санкциями - заявление ЕАБР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В пресс-службе Евразийского банка развития дали комментарий относительно информации по блокировке средств из-за санкций. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Более 9-ти месяцев назад, в июне 2022 года Европейский Союз ввел блокирующие санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). Как следствие, Euroclear (Бельгия) заблокировал находящиеся у него средства НРД.

В результате блокировки средств попавшего под санкции НРД, заблокированы также оказались средства различных зарубежных компаний и организаций, находившихся на счетах НРД. От этого пострадало более 5 миллионов частных и институциональных инвесторов по всему миру. В их число попал Евразийский банк развития (ЕАБР), имевший на тот момент собственный счет в НРД. НРД, в свою очередь, держал эти средства в Euroclear», - сообщили в пресс-службе банка.

В декабре 2022 года бельгийские регулирующие органы опубликовали порядок подачи лицами и организациями, не находящимися под санкциями, заявлений о разблокировке своих средств, замороженных в результате блокировки НРД со стороны Euroclear.

«7 января 2023 года ЕАБР, как международная финансовая организация и не находящееся под санкциями лицо, подал в бельгийские регулирующие органы заявление о разблокировке средств по данной процедуре. В соответствии с процедурами ведутся переговоры с бельгийскими регулирующими органами о порядке и условиях разблокировки средств», - добавили в ЕАБР.

По итогам 2022 года ЕАБР перевыполнил все плановые показатели. Объем инвестиций в Казахстан составил 1,2 млрд долларов США увеличившись в 5 раз по сравнению с 2021 годом.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что ЕС в рамках антироссийских санкций заморозил средства ЕАБР.

Евразийский банк развития (ЕАБР)— международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, «зеленой» энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.



