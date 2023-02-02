Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455.65 eur/kzt 489.96

    rub/kzt 6.36 cny/kzt 67.18
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Банк Англии в десятый раз подряд повысил базовую ставку

    2 Февраля 2023, 22:33

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Банк Англии повысил базовую процентную ставку с 3,5 до 4% годовых. Таким образом этот показатель достиг максимального значения с 2008 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии большинством голосов проголосовал за повышение банковской ставки на 0,5 процентных пункта, до 4%», - сообщили в регуляторе.

    Такое повышение негативно повлияет на людей, выплачивающих ипотеку по переменному индексу, который привязан к процентной ставке Банка Англии. Теперь они в среднем будут платить примерно на 40 фунтов стерлингов в месяц больше

    Между тем в Банке Англии уверяют, что дальнейшее повышение ставки возможно, но только в том случае, если инфляция окажется более устойчивой, чем ожидается.

    «Глобальная инфляция потребительских цен остается высокой, хотя она, вероятно, достигла своего пика во многих странах с развитой экономикой, в том числе в Великобритании.

    Оптовые цены на газ в последнее время упали, а сбои в глобальной цепочке поставок, похоже, уменьшились на фоне замедления мирового спроса», - говорится в сообщении Банка Англии.

    Банк Англии начал повышать базовую процентную ставку в декабре 2021 года. С тех пор он повышал ее десять раз подряд. Это решение регулятора произошло на следующий день после того, как Федеральная резервная система США повысила ключевую ставку на четверть пункта с 4,5 до 4,75%.


    Фото: indianexpress.com

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Экономика Великобритания
    Новости по теме
    Новости по теме
    Названы причины расхождения статистики по взаимной торговле Казахстана с Китаем
    Причины укрепления тенге к доллару назвали в Нацбанке
    Товарные интервенции по овощам начинаются в регионах РК
    Экономические потери Турции в результате землетрясения могут составить 2% ВВП
    Популярное
    1 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК
    2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
    3 Новые пригородные маршруты планируют запустить в Алматинской области
    4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
    5 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции
    Новости партнеров