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    Банк Англии считает, что обвал криптовалюты требует ужесточения правил

    6 Июля 2022, 12:53

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Банк Англии сообщил, что недавний обвал криптовалют уничтожил более 2 трлн долларов и требует ужесточения финансового регулирования данного рынка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание ABC News.

    В последнем отчете банка о финансовой стабильности говорится, что крайняя волатильность на крипторынках, включая так называемые стабильные монеты, привела к «пожарным продажам» и усилила падение цен.

    Хотя общая финансовая стабильность не была под угрозой, банк обеспокоен тем, что «системные риски» будут расти по мере интегрирования криптовалюты в финансовую систему, что требует усиления нормативно-правовой и правоохранительной базы.

    Заместитель управляющего по вопросам финансовой стабильности банка Англии Джон Канлифф сообщил, что необходимо внедрить систему регулирования, которая будет управлять этими рисками в крипто-мире так же, как в обычном мире.

    По данным банка, Bitcoin и другие виртуальные валюты упали в этом году, сократив общую стоимость криптовалют с 3 трлн долларов на пике в конце 2021 года до 900 млрд долларов.

    Один из самых больших обвалов был связан со стабильной монетой Terra, стоимость которой упала в мае, уничтожив десятки млрд долларов практически без какой-либо ответственности.

    Казначейство Великобритании предложило регулировать стабильные криптовалюты, которые используются в качестве платежей. На прошлой неделе Европейский союз подписал предварительное соглашение о пакете жестких правил для 27 стран-членов в сфере криптовалют.


    Фото: abcnews.go.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Банки Экономика Великобритания Мировые новости Криптовалюта Биткоин
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