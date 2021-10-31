Бани средневекового Тараза: лечебный центр и клуб по интересам

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Что значили бани для жителей средневековых восточных городов, какие открытия сделали историки во время археологических раскопок в Таразе, чему можно поучиться у древних строителей – об этом в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Одной из особенностей средневековых городов Центральной Азии было множество бань, чему очень удивлялись европейские купцы и путешественники, попадая, например, в Тараз - город, через который проходили караванные тропы Великого Шелкового пути.

Омовение тела, поддержание чистоты ради здоровья было привычной потребностью для жителей азиатских городов. Поэтому бани строились повсеместно, возводили их для простого народа и правители, и меценаты.

В бани ходили не только мыться, но и общаться, здесь обсуждались насущные проблемы, улаживались дела, заключались сделки. Бани использовали для поднятия упавшего настроения, снятия депрессии, для отдыха, для дружеской беседы и игры в шахматы и нарды.

Это был не только санитарно-гигиенический центр в современном понимании, но и место отдыха, где собирались политики, торговцы, военные, мастеровые для решения своих вопросов.

В восточном городе баня по праву занимала среди общественных сооружений видное место, играя в жизни горожан важную роль. После мечетей бани были самым посещаемым местом. Один из ведущих исследователей культуры Востока Джелал Эссад писал: «Бани так же необходимы мусульманину, как и мечети…».

На Востоке были широко известны медицинские постулаты благотворного влияния бани на организм. Ведь это не только процесс очистки тела, но и получение полезного, с медицинской точки зрения, эффекта, выражающегося в стимулировании работы выделительной системы кожи, избавлении от токсинов и шлаков в организме. Поэтому баня на Востоке была и своего рода лечебным центром. Как описывают древние летописи, в восточных банях можно было получить лечебный массаж, принять ванны с целебными травами и минералами.

В IX - X вв. Закирия ар-Рази, описывая влияние бани на организм человека, рекомендовал украшать бани хорошей живописью, которая исцеляет от меланхолии и облегчает груз заботы. Поэтому здания бань на Востоке обычно строили обширными, с богатым декором, с массажными комнатами, просторными помещениями для отдыха и лечебных процедур.

Бани обнаружены при раскопках таких восточных городов, как Афрасиаб, Ниса, Ташкент, Отрар, Каялык и, конечно же, Тараз, где археологи откопали несколько бань.

Так, в 30-е годы XX века руководитель постоянно действующей археологической экспедиции, профессор Ленинградского университета Александр Натанович Бернштам изучал обнаруженные в ходе раскопок древние бани Тараза XI - XII вв. И пришел к выводу, что в домонгольский период для среднеазиатского региона в целом была характерна античная традиция.

Раскопанные экспедицией Ленинградского университета бани расположены у северо-восточной башни цитадели древнего городища Тараз. По окончании раскопок был составлен план постройки бани, относящейся к типу бани-«хамам».

«В 70-х годах прошлого века при строительстве крытого мясного корпуса Центрального рынка директором историко-краеведческого областного музея Кузембаем Байбосыновым были раскопаны сооружения древнего городища, - рассказала в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель директора по научной части Государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» Галия Алимжанова. – Здесь же были и древние бани с изумительной красоты изразцами. Сегодня эти изразцы находятся в столичной музейной экспозиции. Что касается раскопанных сооружений и бань, то они были законсервированы. На этом месте была установлена памятная плита, что здесь находится восточная баня».

Провести полноценные археологические раскопки удалось несколько десятилетий спустя, после того как был перенесен Центральный рынок.

Древнюю баню нашли в 2007 году при строительстве в Таразе рынка «Шахристан». Во время землекопных работ строители обнаружили древние бани, которые историки датировали примерно XII - XIV вв. Впоследствии этот музейный экспонат, представляющий большую научную ценность, сделали открытым для посетителей рынка. Кроме того, при оформлении бутиков использовались настенные росписи и скульптурные изображения средневекового Тараза.

Рынок «Шахристан» проработал до 2014 года, когда был закрыт в связи с проведением археологических раскопок городища Тараз.

«В XI - XII вв. во время правления в Средней Азии династии Караханидов Тараз, бывший столицей этой династии, достигает апогея в своем расцвете. Слои городища этого времени при археологических раскопках дали множество находок, ярко характеризующих культурно-экономический подъем города. В 2012 году в Таразе закрыли и перенесли Центральный рынок, существовавший на этом месте не одну сотню лет. По утверждению ученых, здесь под толщей асфальта скрывался древний город, возраст которого насчитывает, по меньшей мере, две тысячи лет», - говорит Галия Алимжанова.

Центральный рынок Тараза был ядром древнего города на Великом Шелковом пути. После закрытия Центрального рынка и начала обширных археологических раскопок древнего городища было найдено много интересного - жилые кварталы, общественные учреждения, бани, медресе, средневековые рабады, где находились жилища и мастерские ремесленников, торговые ряды и караван-сараи. За время раскопок археологи обнаружили порядка 50 тысяч артефактов VI - XII веков, средневековую цитадель, мечеть VIII - IX вв., медресе, алтарь огнепоклонников, зиндан, набережную древнего русла реки Талас, фундаменты жилых строений.

Сейчас здесь, на месте раскопок, действует исторический памятник республиканского значения - археологический парк «Древний Тараз», открытый в дни празднования 550-летия Казахского ханства. В церемонии открытия комплекса в 2015 году принимал участие Первый Президент Казахстана Елбасы Нурсултан Назарбаев.

На территории древнего городища археологи в ходе раскопок находят предметы, относящиеся и к сфере медицины. Примечательны в музейной коллекции археологических находок сфероконусы - это маленькие сосудики, или флаконы, в которых хранили различные жидкости, масла, благовония, лекарства. Сфероконусы могли быть разного объема маленькие и большие, но всегда богато орнаментированные. Вещи, которыми люди пользовались в повседневности в те давние времена, были красивы и эстетичны.

Ко времени расцвета древнего города в эпоху династии Караханидов относится еще один раскопанный в 2011 году объект – та самая баня, обнаруженная в 70-е годы прошлого века и законсервированная до лучших времен.

Здание этой бани в плане представляет собой прямоугольник размером 13,6×12,4 метров. Пол ее вымощен плитками из обожженного кирпича. Вход в баню сделан в северной стене и ведет в небольшую комнатку с полками для сидения. Стены украшены богатой фресковой росписью. Эта комната соединялась с помещениями, в которых находились ванны. В стенах помещений с ваннами были устроены ниши, также заполненные фресковой росписью, которая наносилась на поверхность штукатурки, специально лощенной и устойчивой к воздействию воды и пара. Пышная отделка таразской бани невольно поражает, хотя до нас дошли лишь жалкие остатки фундаментов, стен, полок для сидения, ванн, ниш.

Верхняя часть бани сейчас законсервирована, выложена современным кирпичом, но по образцу древней кладки, чтобы воссоздать вид древнего сооружения.

Отметим, что здесь имеется подпольная жаропроводящая отопительная система. Подобная система встречается в римских термах античного времени, в традиционных восточных банях, а также в банях, которые строили вплоть до XIX - XX веков. Баня Кали-Юнуса, возведенная в конце XIX века в Таразе (тогда город назывался Аулие-Ата) была построена таким же образом.

Старинная баня Кали-Юнуса в центральной части Тараза - уникальный объект архитектуры, взятый под охрану государства.

Здание построено из жжёного кирпича богатым купцом и действовало вплоть до 50-х годов ХХ столетия. После чего баню закрыли, отреставрировали, а в 1982 году внесли в список исторических и культурных памятников Казахской ССР республиканского значения.

Баня Кали-Юнуса – хорошо сохранившийся памятник хозяйственно-бытовой архитектуры XIX века. При строительстве здания использовались принципы архитектуры и отопительных систем римских терм и восточных средневековых бань. Здесь переплелись стили римских терм и турецких хамамов. Когда-то внутренние помещения бани отличались богатством отделки и убранства. Стены внутри помещений украшали фресковая живопись и мозаика геометрического орнамента, фигурные арки и ниши. К сожалению, от всего этого великолепия до наших дней сохранились лишь небольшие фрагменты.

О том, кто и как построил баню Кали-Юнуса, существует легенда. Народная память сохранила имя жителя Аулие-Аты, подарившего городу то, что в те времена весьма ценилось на Востоке - баню.

Юнус по прозвищу «Кали» был успешным купцом, торговал шелками из Бухары и содержал караван-сарай. Он накопил состояние, которое решил потратить на строительство первой общественной бани. Собрал людей и сказал им, что хочет отблагодарить город, давший ему так много. И предложил первый колышек забить человеку, который считает себя достойным этого. Тут же ринулась толпа желающих. Но Кали остановил их, заметив, что человек этот должен быть чист перед Аллахом и перед собой, у него не должно быть обид ни на кого, а также на него никто не должен обижаться. Никто не решился сделать шаг вперед. Кали удивился и спросил - неужели нет безгрешных людей? Тогда один из горожан предложил ему самому забить колышек, так как он вполне соответствовал этим высоким критериям. «Ты читаешь намаз, - сказал горожанин, - ты никогда никому не говорил худого слова. И всегда был верен жене. Поэтому ты самый достойный».

Баню в восточном стиле строили мастера из Ферганы и Бухары. Кали-Юнус сам выбрал место для постройки и заложил первый камень в строительство. Благодарные жители дали его имя бане, которая сегодня является ярким памятником ушедшей эпохи.

На Востоке считалось благородным делом строить общественные учреждения - мечети, медресе, бани. И часто бани называли по имени того, что сделал для простого люда такой широкий благотворительный жест.