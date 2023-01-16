Балетная пара из Казахстана выступит на сцене Большого театра Беларуси

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Солистка «Астана Опера» Анастасия Заклинская и артист балетной труппы театра Диас Курмангазы 29 января выступят в главных партиях в балете А. Адана «Жизель» на сцене Большого театра Беларуси. За дирижерским пультом – маэстро Юрий Караваев (Беларусь), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Опера».
Балет «Жизель» на сюжет древней мистической легенды о девушках-вилисах всегда пользуется большой популярностью, в нем поднимаются вечные темы большой любви, глубокой вины, искреннего прощения и самопожертвования. Но многих любителей высокого искусства привлекает именно неизведанный фантастический мир, который сливается с реальным. Так, кружащиеся в хороводе девушки-призраки очаровывают изящным танцем публику, в котором борются коварная месть и чистая любовь. Что спасет главного героя от смертельной гибели, рассказала солистка «Астана Опера» Анастасия Заклинская.
В этом же году труппу пополнил Диас Курмангазы, выпускник Алматинского хореографического училища имени А. Селезнева. Артист выступает практически во всех балетных спектаклях театра, не раз блестяще воплощал образ раба Али в балете «Корсар» А. Адана, столичной публике также полюбилось его Па-де-де «Венецианский карнавал» из балета «Сатанилла» Ц. Пуни в хореографии М. Петипа. Партия графа Альберта пополнила репертуар Диаса в прошлом году.
«Балет завораживает своей неземной красотой, я думаю, все артисты мечтают в нем выступать, и я не был исключением. Когда мне выпал такой шанс, вначале было трудно вжиться в роль, пришлось много репетировать. И даже в свободное время находился в зале, работал музыкально, оттачивал тонкие нюансы: как стоять, как вести себя на сцене. Кроме того, мне было важно передать глубокую тоску, нежность и прощение в дуэте Жизели и Альберта. Легких партий не бывает, у всех есть свои сложности как технические, так и актерские. Но наша основная задача – подарить белорусской публике большие эмоции, с нетерпением ждем с ней встречи, - заключил Диас Курмангазы.
Казахстанские артисты примут участие в новой редакции балета «Жизель», премьера которой прошла в Беларуси 28 сентября 2022 года.
Начало спектакля 29 января в 18:00.