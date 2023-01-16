Балетная пара из Казахстана выступит на сцене Большого театра Беларуси

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Солистка «Астана Опера» Анастасия Заклинская и артист балетной труппы театра Диас Курмангазы 29 января выступят в главных партиях в балете А. Адана «Жизель» на сцене Большого театра Беларуси. За дирижерским пультом – маэстро Юрий Караваев (Беларусь), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Опера».

Балет «Жизель» на сюжет древней мистической легенды о девушках-вилисах всегда пользуется большой популярностью, в нем поднимаются вечные темы большой любви, глубокой вины, искреннего прощения и самопожертвования. Но многих любителей высокого искусства привлекает именно неизведанный фантастический мир, который сливается с реальным. Так, кружащиеся в хороводе девушки-призраки очаровывают изящным танцем публику, в котором борются коварная месть и чистая любовь. Что спасет главного героя от смертельной гибели, рассказала солистка «Астана Опера» Анастасия Заклинская.

«Только истинная любовь способна победить все. Всякий раз я с большим трепетом выхожу на сцену исполнять партию Жизели. Очень люблю этот балет, эмоции, испытываемые у меня в этом спектакле, всегда разные. Партия непростая, помимо технической сложности, в этом драматическом балете очень важно передать всю эмоциональную наполненность образа. Особую ответственность накладывает еще и то, что для меня, как и для Диаса, это будет первый опыт исполнения ведущих партий в балете с другой труппой. По приезду у нас будет время для совместных репетиций, проверить мизансцены с участием других главных героев и самим отрепетировать балет на новой для себя сцене, - рассказывает Анастасия Заклинская. – В паре с Диасом мы начали танцевать только в этом сезоне, как раз в балете «Жизель», тогда у него был дебют в роли графа Альберта. Хочется отметить его уверенное спокойствие и надежность как партнера. Несмотря на то, что для него это был совершенно новый опыт, складывалось ощущение, что мы уже не первый раз выходили на сцену вместе.

Анастасия Заклинская в 2013 году окончила Академию русского балета им. А.Я. Вагановой, класс профессора Людмилы Ковалевой. С того же года артистка начала работу в труппе Мариинского театра. Спустя три года судьба связала ее творческий путь с театром «Астана Опера», в который она была принята как солист-стажер, а уже с 2019 года Анастасия стала солисткой балета «Астана Опера».

В этом же году труппу пополнил Диас Курмангазы, выпускник Алматинского хореографического училища имени А. Селезнева. Артист выступает практически во всех балетных спектаклях театра, не раз блестяще воплощал образ раба Али в балете «Корсар» А. Адана, столичной публике также полюбилось его Па-де-де «Венецианский карнавал» из балета «Сатанилла» Ц. Пуни в хореографии М. Петипа. Партия графа Альберта пополнила репертуар Диаса в прошлом году.

«Балет завораживает своей неземной красотой, я думаю, все артисты мечтают в нем выступать, и я не был исключением. Когда мне выпал такой шанс, вначале было трудно вжиться в роль, пришлось много репетировать. И даже в свободное время находился в зале, работал музыкально, оттачивал тонкие нюансы: как стоять, как вести себя на сцене. Кроме того, мне было важно передать глубокую тоску, нежность и прощение в дуэте Жизели и Альберта. Легких партий не бывает, у всех есть свои сложности как технические, так и актерские. Но наша основная задача – подарить белорусской публике большие эмоции, с нетерпением ждем с ней встречи, - заключил Диас Курмангазы.

Казахстанские артисты примут участие в новой редакции балета «Жизель», премьера которой прошла в Беларуси 28 сентября 2022 года.

Мировая премьера балета состоялась 28 июня 1841 года на сцене парижской Grand Opera. После чего культурная общественность по-новому открыла для себя имя композитора А. Адана. Его музыка потрясла всех, она стала не просто ритмическим аккомпанементом танцам, но отличалась одухотворенностью и поэтичностью, создавала настроение, намечала характеристики персонажей и сквозное музыкальное действие.

Начало спектакля 29 января в 18:00.



