Бакытжан Сагинтаев получил должность в Евразийской экономической комиссии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экс-аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев назначен членом Коллегии Евразийской экономической комиссии от Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

23 мая 2022 года принят документ о назначении члена Коллегии Евразийской экономической комиссии. В нем говорится о том, что в соответствии с подпунктом 2 статьи 12 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, абзацем 3 пункта 41 Положения о Евразийской экономической комиссии и пунктом 55 Регламента работы Евразийской экономической комиссии, а также на основании представления Республики Казахстан Высший Евразийский совет решил назначить Бакытжана Сагинтаева членом Коллегии Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан на оставшийся срок полномочий, определенный при назначении Бекетаева Руслана Бакытжановича.

Совет также решил включить в персональный состав Коллегии Евразийской экономической комиссии члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Сагинтаева Бакытжана Абдировича, исключив из персонального состава Бекетаева Руслана Бакытжановича.

Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева 31 января 2022 года Бакытжан Сагинтаев был освобожден от должности акима города Алматы в связи с переходом на другую работу.

Б. Сагинтаев родился 13 октября 1963 года в Жамбылской области. В 1985 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал преподавателем кафедры политэкономии Алма-Атинского института народного хозяйства. В 1988-1992 годы работал в Казахском государственном университете им. С.М. Кирова, прошел путь от ассистента до доцента кафедры социологии. В 1992-1998 годы занимался предпринимательской деятельностью. В 1998 году назначен заместителем акима Жамбыльской области. В 1999-2002 годы занимал должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса, председателя правления ЗАО «Фонд развития малого предпринимательства», заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.

2002-2004 гг. - первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

2004-2007 гг. - председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

2007-2008 гг. - руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

2008-2012 гг. - аким Павлодарской области.

2012 г. - министр экономического развития и торговли Республики Казахстан.

2012 - 2013 гг. - первый заместитель председателя Народно-демократической партии «Нур Отан».

2013 г. - первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан - министр регионального развития Республики Казахстан.

С 6 ноября 2013 года - первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (переназначен 4 апреля 2014 года и 30 апреля 2015 года).

8 сентября 2016 года назначен временно исполняющим обязанности Премьер-Министра Республики Казахстан.

С 9 сентября 2016 года по 21 февраля 2019 года занимал должность Премьер-Министра Республики Казахстан.

1 марта 2019 года стал Государственным секретарем Республики Казахстан.

С 24 марта 2019 года работал руководителем Администрации Президента Республики Казахстан

28 июня 2019 года был назначен акимом города Алматы.

























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