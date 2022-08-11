Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 478.01 eur/kzt 488.81

    rub/kzt 7.91 cny/kzt 70.76
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения

    11 Августа 2022 13:21

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова после оглашения в суде обвинений в свой адрес сделала заявление. Она не признала предъявленные ей обвинения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Атырау продолжается судебный процесс над заместителем акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, руководителем управления культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области Акылбеком Рыскалиевым, а также директором ТОО «Балкыту» Умиртаем Адамовым. Обвинительный акт Бакытгуль Хаменовой составил 55 страниц.

    После оглашения обвинения Бакытгуль Хаменова сделала заявление, сообщив, что не признает предъявленных ей обвинений.

    Подсудимые обвиняются по ч. 2 ст. 366 УК РК («Получение взятки в значительном размере»). По версии следствия взятка в размере 4,5 млн тенге от руководителя ТОО получена за заключение договора госзакупки по изготовлению и установке памятника Абаю в Атырау на сумму 145 млн тенге.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Коррупция #Другие государственные органы #Судебный процесс #Регионы #Борьба с коррупцией #Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Адвокат Бакытгуль Хаменовой попросил изменить ей меру пресечения на домашний арест
    Антикор проверит работу «Қазақстан темір жолы»
    Суд над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой начался в Атырау
    Двое участников ОПГ «Хамидулла-Умирзаков» находятся в международном розыске
    Популярное
    1 Ушедший в отставку из-за коррупции подчиненного чиновник назначен замакима Атырауской области
    2 Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения
    3 Семье погибшей Мадины Ерланкызы окажут материальную помощь
    4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау
    5 Суд над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой начался в Атырау