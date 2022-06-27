Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Бакинскую декларацию приняли министры Азербайджана, Казахстана и Турции

    27 Июня 2022, 21:15

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – В столице Азербайджана по итогам первой трехсторонней встречи министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции принята Бакинская декларация, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По итогам встречи стороны приняли Бакинскую декларацию, в рамках которой подчеркнута важность повышения транзитного потенциала трех стран, отмечена значимость привлечения дополнительных объемов на коридор «Восток-Запад» – Средний коридор.

    Кроме того, стороны приняли решение поддерживать проекты, направленные на цифровизацию коридора, выразили готовность принятия согласованной, гармонизированной тарифной политики. Подчеркнута приоритетность в упрощении пропуска транзитных грузов на Транскаспийском международном транзитном маршруте.

    По словам заместителя Премьер-Министра, министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди, все стороны выразили стремление к обеспечению постоянного роста объемов двусторонней торговли, диверсификации ее структуры через вовлечение в товарооборот востребованной на рынках трех стран продукции.

    «Отдельное внимание было уделено вопросу развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), который имеет важнейшее значение для повышения транзитного потенциала наших стран», - отметил министр.

    Эта первая трехсторонняя встреча в новом формате, которая нацелена на усиление координации трех стран, укрепление региональной связи на основе взаимовыгодного сотрудничества, а также улучшение транспортных коммуникаций между Европой и Азией.

    Следующая трехсторонняя встреча глав МИД и Минтранса трех стран состоится в ближайшие месяцы в Казахстане.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    МИД РК Экономика Транспорт Азербайджан Турция МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Словении
    Новые камеры «Аргус-пешеход» тестируют на дорогах Караганды
    Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай