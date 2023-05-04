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    Бахытжан Омаров назначен заместителем председателя правления БРК

    4 Мая 2023, 12:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В АО «Банк развития Казахстана» (БРК) назначен заместитель председателя правления. Им стал Бахытжан Байдилдаевич Омаров, ранее занимавший позицию управляющего директора БРК по направлению аналитики. Решение о назначении было принято Советом директоров банка, передает МИА «Казинформ».

    В новой должности Бахытжан Омаров будет курировать направление риск-менеджмента и бизнес-процессов.

    Бахытжан Омаров родился 28 апреля 1977 года, окончил Алматинский институт экономики и статистики по специальности «экономист-бухгалтер», имеет 20-летний опыт работы в финансовом секторе, из которых 15 лет в Банке развития Казахстана. Трудовую деятельность в БРК начал в 2008 году на позиции главного риск-менеджера, более 7 лет проработал в кредитном блоке, с апреля 2019 был назначен управляющим директором.

    АО «Банк Развития Казахстана», национальный институт развития, специализирующийся на финансировании и развитии масштабных инфраструктурных и промышленных объектов на территории Казахстана.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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