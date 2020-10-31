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    Багдат Мусин встретился с генеральным директором Роскосмоса в Москве

    31 Октября 2020, 16:02

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - 31 октября 2020 года в российской столице состоялась рабочая встреча министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК Багдата Мусина и генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского сотрудничества в космической сфере, в том числе дальнейшее развитие комплекса «Байконур». Рассмотрены вопросы по проекту «Байтерек» («Назарбаевский старт»), «Гагаринский старт», сообщает пресс-служба МЦРИАП РК.

    В ходе встречи был подписан Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года, а также контракт на создание КРК «Байтерек» между АО «СП «Байтерек» и АО «ЦЭНКИ».

    В рамках процедуры был также подписан контракт на оказание услуг по созданию КРК «Байтерек». Документ скрепили подписями генеральный директор АО «ЦЭНКИ» Андрей Охлопков и генеральный директор АО «Совместное казахстанско-российское предприятие «Байтерек» Куат Мустафинов.

    Космический ракетный комплекс (КРК) «Байтерек» предназначен для запусков космических аппаратов российской ракетой-носителем «Союз-5» и ее возможными модификациями, с высоким уровнем экологической безопасности.

    В данном проекте российская сторона обеспечивает создание ракеты-носителя «Союз-5», контрольно-проверочной аппаратуры на техническом и стартовом комплексах, а также модернизацию технического комплекса разгонного блока, космического аппарата и космической головной части.

    Казахстанская сторона проводит реконструкцию и модернизацию объектов наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса «Зенит-М».

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Россия
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